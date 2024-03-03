醫健：罕罕而談：石棉殘留社區致罕見癌症

間皮瘤是一種由石棉引致的罕見癌症，過去10年在香港有接近300宗新症。石棉是80年代中期之前常用的建築材料，其纖維可長時間浮游於空氣中，如吸入肺部會累積無法排出，引發間皮瘤。由於石棉在人體內累積後數十年後才發病，患者多為長者。間皮瘤大多出現在胸腔，常見症狀為呼吸困難、腹部腫脹、胸壁疼痛、咳嗽、疲倦和體重減輕。以往常接觸石棉的高風險人士，如建築工人和居住在舊樓的人士，如出現以上症狀，應及早求醫。

間皮瘤的診斷方法包括X光及電腦掃描、抽取肺積水樣本和胸腔鏡等。早期胸腔間皮瘤治療方法以手術為主，配合化療或電療，病人在手術後有機會康復。惟因早期間皮瘤的徵狀並不明顯，故大部分患者在確診時是已是晚期，治療以化療為主，但效果未如理想，5年生存率只有7%。

現在雙免疫治療是治療晚期間皮瘤的國際標準，能減少死亡風險達25%。約17%病人在接受治療後4年仍然生存，有一成病人在接受治療後4年仍沒有出現癌症擴散。雙免疫治療的常見副作用為出疹和肚瀉，也有病人會出現肝炎肺炎等嚴重免疫副作用，所以醫生會定時跟進，確保病情穩定和盡早處理有關副作用，以維持病人的生活質素。

現時有非牟利團體和藥廠合作為病人提供藥費補貼計劃，病人亦可以透過肺塵埃沉着病補償基金委員會申請補償。間皮瘤病人大部分是草根階層或因肺部功能受損而影響工作能力。希望政府可參考英國和澳洲等先進國家的政策，把免疫治療用於間皮瘤納入安全網資助範圍，為這群建設香港數十年的病人提供實際支援。

趙頴欣 內科腫瘤科醫生

香港罕見疾病聯盟