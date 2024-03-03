手足口病逼近高峰 去年院舍爆404宗

專襲5歲以下幼童 須勤洗手防控 過去數年因新冠疫情，市民一直佩戴口罩，削弱對傳染病的抵抗力，導致復常後各種傳染病來襲。衞生防護中心最新監測的腸病毒感染情況顯示，去年錄得404宗手足口病院舍爆發個案，受影響人數達2,125人，創疫情以來新高；而截至上月底，今年亦已錄得17宗個案。中心指出，香港的手足口病高峰期一般為5月至7月，亦有機會於10月至12月出現較小型的高峰期。

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，例如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。其中腸病毒71型引致的手足口病備受關注，因為較有可能引致嚴重併發症，例如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痹症癱瘓等，甚至死亡。

衞生防護中心最新監測的腸病毒感染情況顯示，過去一周（2月25日至29日），本港錄得兩宗手足口病院舍爆發個案，而截至2月29日，今年暫錄得17宗感染個案。中心指，在香港手足口病和腸病毒71型感染的高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現一個較小型的高峰期，目前本港手足口病活躍程度處於基線水平。

2,125人受影響 中心的統計數據顯示，2020至2022年疫情期間，共有7宗院舍爆發手足口病的報告，影響人數為26人，另有一宗屬腸病毒71型感染。而去年社會復常後，全年錄得404宗手足口病院舍爆發個案，受影響人數達2,125人，創疫情以來新高，感染個案數目更逼近2018年，當年錄得444宗院舍爆發個案，受影響人數為2,666人。至於2019年，共有675宗院舍爆發手足口病的報告，影響人數達3,884人，另有6宗屬於腸病毒71型感染。雖然手足口病活躍程度目前仍然平穩，但統計數據反映，自口罩令解除後，除了市民回復正常生活，病毒感染個案亦逐漸回復過往水平，市民不可掉以輕心。

根據衞生防護中心資料，手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播，潛伏期約為3至7天。手足口病主要發生在5歲以下的幼童身上，由於傳染性頗高，所以很容易在幼稚園及幼兒中心造成爆發性傳染。要有效預防感染，中心建議，應保持良好的個人及環境衞生，例如觸摸口鼻眼前後應徹底洗手、打噴嚏或咳嗽時應掩蓋口鼻、不要與他人共用毛巾或其他個人物品等。