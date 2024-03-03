國泰稱機師足應現需求 飛躍理想計劃 300學員參加

【本報訊】香港航空機組人員協會早前指，國泰機師人手仍然非常短缺，估計需要3年才回復至疫情前水平。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，有足夠機師應付現時的航班需求，亦一直積極招聘及培訓，相信未來一年會有更多人手加入。

歷屆人員 不少投身航空業 另外，國泰在疫情後首次復辦「飛躍理想計劃」，培訓及吸引青年加入航空業。劉凱詩指出，今年參加計劃的學員名額有300人，比上屆增加約一倍；且歷屆參與計劃的人員，有不少現已選擇投身香港航空業。她相信，在計劃影響下，未來會吸引更多人加入。

除了參觀航空設施、參與跟航空相關的訓練和社會服務計劃外，今年計劃亦新增珠海交流之旅，將帶領學員前往珠海參觀當地的航空設施，亦是計劃下首次推出的粵港澳大灣區航空體驗之旅。劉凱詩表示，希望讓年輕人了解國家民航業的發展和成就。她續指，若有機會，國泰亦希望後續能將活動推廣至內地，讓內地青少年也能參與了解香港航空業發展。

出席計劃開幕禮的運輸及物流局局長林世雄致詞時表示，「飛躍理想計劃」推出20年來，已有超過4,000名年輕人參與，帶領參與同學走進航空世界，為他們日後成為香港航空專才埋下重要的種子。他又引用歌手陳蕾的歌詞「誰都可發光，只要找對地方」勉勵學員。