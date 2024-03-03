下班無歸家 揭地盤工暈倒不治

【本報訊】昨日凌晨約零時30分，屯門青山稔灣路新界西堆填區地盤有職員報案，指發現一名工人在上址暈倒。救護員接報趕至，發現一名姓方（64歲）工人昏迷，遂即時替其急救並由救護車送往屯門醫院搶救，惜其後被證實不治。執法人員經初步調查後，相信事主於前日下午約5時30分在上址暈倒，至於其死因則有待驗屍後確定。

7小時後始被發現 據悉，姓方死者是堆土機司機，患有高血壓，與61歲妻子同住，於上周一（2月26日）起在上址地盤工作。前日清晨6時許，方出門上班，料晚上約7時下班，惟至當晚10時許，其妻子多次致電均未能聯絡丈夫，由於擔心他發生意外，遂慌忙報案求助。有工友其後翻查工地閉路電視錄影片段，至昨日凌晨時分在「天眼」片段發現方男於前日下午5時許在地盤暈倒。

環境保護署對意外表示十分難過，並已責成承辦商必須全力配合相關部門調查，並且要在7天內就事件向該署提交報告，署方亦會就事件作出調查。環保署人員正聯絡死者家屬以表示慰問，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。