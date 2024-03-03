老牌承建商馮祥記清盤 員工追薪

有工程公司遭拖逾6000萬 雜工3個月冇糧出 大型建築公司馮祥記日前忽然宣布清盤結業，該公司直接聘用的120名員工、及公司旗下的二、三判合約商聘請的僱員全部受影響。香港建造業總工會表示，至今共接獲逾20宗求助，其中有地盤雜工被拖糧3個月，亦有10多間公司遭拖欠工程費，有公司被拖欠的款項高達6,000多萬元，有搭棚公司也被拖逾千萬元，工會擔心建造界恐出現倒閉「骨牌效應」。積金局證實，馮祥記及相關公司有拖欠約10名員工的強積金供款。勞工及福利局局長孫玉菡指十分關注事件，會全力協助受影響工人。

建造界恐現骨牌效應 馮祥記前日向員工發通告，承認資金周轉出了問題，決定清盤並即時遣散所有員工。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑透露，馮祥記清盤事件中，有公司被拖欠工程費用的金額高達6,000多萬元，亦有搭棚公司受影響，雖然有良心老闆願意「頂糧」，自費出糧給工人，但這批公司反而最重傷。對於有傳聞指，已有相連公司面對財政壓力，吳稱，當然不想有骨牌效應，導致其他公司「有樣學樣」。

發展局回應查詢時表示，集團旗下的「祥記馮祥建築有限公司」是發展局《認可公共工程承建商名冊》內「建築」和「道路及渠務」類別的承建商，該公司現時並沒有任何未完成的工務工程合約。

市建局則稱，前日接獲清盤人通知，「祥記馮祥建築有限公司」已進入清盤程序，該公司承接了市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目「自由空間」的建造工程，大部分工程已完成。市建局將按合約條款處理餘下工程。

孫玉菡昨日出席一個活動時指出，據當局初步了解，馮祥記直接聘用約120名員工，公司下亦有二、三判，已接觸相關工會，了解事件涉及多少工人，將全力提供協助；勞工處亦高度關注事件，呼籲受影響員工可聯絡勞工署勞資關係科專線求助，如受影響員工未獲全部遣散費或工資，則可申請破欠基金補償，現時破欠基金申請流程暢順，可在較短時間處理申索。

相關公司欠供強積金 積金局則稱，馮祥記旗下有不同公司參與強積金，包括「祥記馮祥建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「進科亞洲有限公司」等。該些公司去年個別月份及今年1月均有拖欠供款的情況，受影響的僱員大約10人，拖欠金額約6萬元，局方已聯絡僱主跟進，公司一旦確認已清盤，將代受影響僱員向清盤人提交債權證明。