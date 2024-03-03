逾10間重點科企 有意在港落戶

【本報訊】本港在鞏固金融中心地位之餘，又致力發展新興產業。創新科技及工業局局長孫東表示，政府將與第二批引進的10多間重點企業簽署意向書，落實或準備落戶香港或擴展在港業務，當中包括生命健康科技、人工智能數據科學，以及先進製造與新能源科技等範疇，同時會充分發揮河套區「一區兩園」的優勢，方便生物樣本和數據過境到香港，讓生命健康科技的研發在河套獲得更大的發展空間，又指香港今後的目標是打造成國際的「數據港」。

孫東昨日出席電台節目時指出，不少海外企業已在科學園或數碼港落戶，這些企業雖不像內地一些龍頭企業般龐大，但很有發展潛力，很多有意進軍內地的海外企業在生命健康科技這面是瞄準香港，事關香港的臨床數據受國際認可，在港設立基地對於新藥研發和針對內地市場有莫大幫助，畢竟香港在生命健康醫療的研究成績不錯，亦擁有健全的醫療系統，相關的科研投入也挺多。然而過往的資源投放較為分散，欠缺平台招攬海外人才，以致部分頂尖學者或科學家都選擇到其他國家或地區發展。

談到「一河兩岸」的河套區，孫東認為未來的河套區必定是創新要素便捷流通的地方，但礙於各種原因，內地對生物樣本過境仍有相當大的管制，目前全港有5所大學的內地機構，可以在有條件的情況下將生物樣本過境到香港，未來希望進一步擴大範圍，令河套的科研機構及公司在內地生物樣本過境方面可享受更大的便捷空間。至於個人數據，希望未來在河套能通過點對點和白名單，在安全有序的條件下過境。

當局冀打造「數據港」 孫東重申，任何個人數據出境一定要徵得當事人的同意，會遵循私隱條例規定，日後亦會有嚴格規範，與私隱專員公署保持溝通，期望香港今後的目標是打造成國際的「數據港」。另一方面，擬在深圳河修築兩座橋樑並配合白名單制度，供園區人員順暢通關、有序流動，亦會研究為他們提供出入市區的便捷安排。