月月放煙火 環團斥加劇污染損維港

【本報訊】政府在新一份《財政預算案》中宣布，每月會在維港放煙火吸引遊客，但引起環保團體質疑浪費。香港地球之友昨日表示，反對政府每月在維港放煙火，認為此舉與慶祝節日配合氣氛無關，只會賠上香港美好的維港環境。地球之友批評，政府積極推動環保，落實垃圾徵費，但另一邊廂卻每月花費公帑舉辦不環保的煙火匯演，讓市民感覺政策前後矛盾，環保願景淪為空談。

當局早前預計，每場煙火所需資金約100萬元，規模遠小於節慶期間的大型煙花匯演。不過，地球之友質疑，頻密燃放煙火會導致二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、懸浮粒子等空氣污染物產生，影響市民呼吸道及肺部健康；放煙火所產生的污染物，亦有可能降落至水面，令維港水質變差，又會製造不必要的巨大聲浪，衍生更多的噪音污染，種種問題得不償失。

倡推廣生態旅遊吸客 地球之友建議，政府應跳出傳統旅遊策略框架，以生態旅遊吸引各方旅客，當局可順應全球綠色大趨勢，鼓勵旅客探索郊外地區，拓展多元化的旅遊體驗，讓旅客發掘香港城市以外的另一面，提升香港在國際間的綠色形象。