外界憂發債成負擔 政府靠等息口減

【本報訊】3年疫情加上經濟不景，本港的財政狀況惡化，政府在節流的同時亦需開拓收入。就輿論質疑新一份《財政預算案》提出的薪俸稅兩級制、累進差餉和發債等措施，財金官員昨日在電台節目「解畫」，是按「能者多付」的原則來調整薪俸稅和差餉，影響輕微且不損香港競爭力，並預料息口勢將回落，發債的利息開支不會構成沉重負擔，加上種種輸入人才和引進企業措施、新資金入境以及內地經濟調整後基本面向好，因此對本港的中期經濟增長持比較正面的看法，估計27/28年，不用發債已經有盈餘。

死撐「能者多付」 向市民開刀 財金官員指財政儲備由過往的11,000億下降至7,300億元，必須進行財政整合計劃，然而考慮對社會和公共服務的影響，壓縮開支不能一步到位，開源方面除了適當拓新收入來源，就是在現有收入來源「能者多付」。而實行薪俸稅標準稅率兩級制，只是收入500萬以上才交多1%，加幅輕微且亦維持簡單稅制，受影響約萬多人，只佔納稅人比例0.1%。累進差餉方面，物業差餉估價值達到一年55萬元以上的，差餉率才會調高。

發債方面，財金官員表示只是應付一段時間內的周轉，而發債至28/29年只佔生產總值13%，在全球先進經濟體而言屬低水平，若有需要，發多些債還可以。因目前利息較高，政府發債以短期債為主，但隨住息口回落，利息開支亦較少，估計24/25年利息開支只是90億元。

展望未來經濟狀況，財金官員認為內地經濟調整後，基本面向好，東南亞市場經濟較內地強一些，中東方面因分散風險，會有資金來港。引進重點企業可帶來數百億資金和萬多個職位，連帶上、中、下游產業亦會來港，可是地緣政治挑戰仍然存在，重申2023/24年發債之後都超過1,000億元赤字，明年發債1,200億元，仍有400億元赤字，新一份財政預算案已盡量做到力所能及，即使繼續「派糖」亦要睇餸食飯。