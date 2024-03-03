撤辣首周末 睇樓量上漲 業主仍蝕讓

有人憂更難置業 當局放風可引空置稅 預算案宣布樓市全面撤辣後，昨日迎來首個周末，代理界指市民近日預約睇樓量大升近80%，創51周新高，樓市表現較前活躍。不過，昨日的成交個案仍有蝕讓情況。華懋集團銷售總監封海倫表示，全面撤辣後市場氣氛即時提升，發展商接獲的查詢亦明顯增加，相信部分觀望多時的買家會加快入市步伐，預料本港物業市場的整體交投將會顯著回升。財金官員則指，會密切注意樓市會否出現過度熾熱現象，當局可以隨時調整措施，極端情況下可引入空置稅。

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧指，馬鞍山薈朗2座低層A07室，實用面積296方呎，為一房間隔，向東望遠景，獲買家401萬元承接，實用面積呎價13,547元。據指，原業主於2016年9月購入上址，當時作價411萬元，持貨7年半，帳面仍蝕10萬元，單位貶值2%。另外，柴灣永利中心C座中層1室，實用面積約260方呎的一房單位，叫價330萬元，最新以295萬元成交，累減約一成，呎價約11,346元。據悉，買家為外籍投資客，計劃購入作長線收租之用。原業主於2013年以275萬元購入單位，持貨逾10年，帳面僅輕微獲利20萬元。

樓市氣氛升 發展商趁機沽貨 發展商趁撤辣推售單位，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，昨日以6,450萬元招標沽出平台特色單位，為第2座1樓B室，實用面積1,515方呎，三房三套間隔，連446方呎平台，成交價6,450萬元，呎價約42,574元。據悉，買家鍾情項目位置，及平台特色單位屬同區罕見，認為撤辣利好樓市，故加快決定購入單位。

樓市似有轉趨活躍之勢，但不少市民仍有疑慮，有人擔心撤辣後置業難度更大，財金官員表示，政府會密切監控市場情況，若發現發展商持盤不售，甚至令市場失效和過度熾熱，當局隨時可以調整措施，極端情況下可引入空置稅。惟就目前而言，遠遠未有需要，他強調當局亦沒有引入空置稅的硬性指標。

港府首季僅推售一幅住宅地 當局續指，地緣政治影響資金流，本港樓市、股市均有悲觀情緒。新財政年度中，首季政府只會推售一幅沙田住宅地，未來3至4年一手私人住宅潛在供應有近11萬伙，市場需時消化。若有需要，當局亦可隨時加碼，強調賣地具有彈性。去年多幅土地流標，官員指房地產市場有周期，預期本港今年息口會向下，相信產資市場會有反應。但無論市況如何，政府亦會繼續造地。