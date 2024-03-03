假難民禍港不絕 12年燒110億養毒瘤

【本報訊】假難民禍港擾民，今次被揭賣貓狗肉人神共憤。每年港府涉及假難民的開支數以億元計，過往12年耗達110億元，至今有15,200名不確立的免遣返聲請者仍留港。根據最新數字，截至2023年底，累計有3,879名非華裔人士因涉嫌違反《2021年入境（修訂）條例》而被捕，當中大部分為免遣返聲請人士，在港作奸犯科。

與越南加強合作 遣返非法入境 《2021年入境（修訂）條例》於2021年8月1日起生效，除了非法入境者及受遣送離境令或遞解離境令規限的人，更擴闊涵蓋逾期逗留或被拒絕入境人士，他們均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。由2009年起計截至2023年底，共有3,879名非華裔人士因涉嫌違反有關條例而被捕。近年入境處持續加大力度打擊非華裔人士，尤其免遣返聲請人從事非法工作，故相關的數字有所增加。2023年共有484名非華裔人士因涉嫌違反有關條例而被捕，較2022年的454人增加了約7%。

當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元，數目不菲。入境處去年共遣送了1,786名免遣返聲請人士離港，包括215名根據更新遣送政策被遣送的人士；入境處亦於去年8月，與越南出入境管理局簽署合作備忘錄，就核實和遣返越南籍非法入境者進一步加強合作。