龍七公：延遲退休年齡 難阻退保爆煲

人類都在追求高壽高質的生活目標，但長命不見得富貴，相反的是，長命製造的社會矛盾更大。近年由歐洲到亞洲都有因延長退休年齡而抗爭不斷的社會事件，中國也不例外，內地流傳不少延長退休年齡的方案，中國社科院研究報告便提過延至65歲，因現時的養老金或退休保障制度無法負擔目前女工50歲、男工60歲的退休年齡。不想退休金制度爆煲，便要及時改弦易轍。

中國社科院世界社保研究中心去年底發布《中國養老金發展報告2023》，該中心直指現時退休年齡反映的是數十年前的平均預期壽命。1960年，中國政府對民眾的平均預期壽命是43.7歲，但2020年已增至77.93歲。得益於食物營養、醫療水平等改善，民眾壽命已大幅增長，但退休金制度卻沒有相應配合。

簡單說，就是長命導致退休金制度供養人數上升、供養年期延長，但新生人口卻持續減少、總勞動力一年比一年少，這樣的情況下，中國退休保障制度一定會爆煲，且災難幾乎是無法避免。本來內地民眾以為延遲退休政策去年出台，結果疫後復甦沒見、內地經濟又下滑，這個大政策也按下了。

其實地球上有同樣煩惱的地區多了，以優游生活見稱的法國去年才爆發民眾反對延長退休年齡的抗爭，經過一輪拗手瓜後，法國總統馬克龍去年4月簽署新的養老金法案，將退休年齡由62歲逐步延長至2030年起64歲。法國政府言明，退休保障制度支撐不了原本的退休年齡，即使延長兩年，危機仍不小。

另一歐洲大國德國於2012年起逐步延長退休年齡至67歲，德國人對退休保障制度的警鈴，早在1980年敲響，為免退休保障制度爆煲，德國人比法國更早應變。當習慣優游的歐洲人都開始認清現實，作為人口大國的中國，又有甚麼優勢可逃過這場挑戰？

先退先領 後退難領 不得不說是，中國一旦改動退休年齡，可能一蹴就成延長退休年齡最長的國家。由於現時內地女性職工是50歲退休，然後開始快樂領退休金的生活，若一改就延至65歲才退休，期限一下拉長15年，民間的反對及反彈絕不會少。

有內地學者建議當局在正式推行前，先推出自願延長退休年齡享優惠措施，如每延遲一年退休，其養老保險待遇能按時間增5至9%。這建議或許有一定吸引力，但在退休保障終將爆煲的擔憂下，不少人考慮的是先退還可先領，後退就怕沒得領。他們的擔憂與內地退休保障制度仍是大鍋飯制度有關，大家的大部分退休金都來自同一個資金池提現，與香港式的一個工人一個帳戶不同。

於是又有學者提出應催生，以新生人口為退休人口爭取時間，這方案的可行性更低，因內地人口已成下行趨勢，在多年實行一孩政策後，中國的人口結構一點也不安全。爆煲，真的不是一個偽命題。