笑看天下：智小謀大 菲自取其辱

菲律賓與中國南海主權爭議升溫，菲律賓總統小馬可斯近年來動作多多，與美國主導嘅其他安全合作機制實現對接，可以說是菲律賓借助外力嘅一個特色。大家都睇到，近年日本、南韓、澳洲是美國於亞太運作安全合作機制嘅重點。菲律賓尤其積極參與，早已邁出與美日韓三邊安全嘅合作機制對接步伐。

日前小馬可斯到澳洲國事訪問，與澳洲總理阿爾巴內塞簽署3份諒解備忘錄，涵蓋海事合作、網絡和關鍵技術以及競爭法。小馬可斯係首位在澳洲國會發表演講嘅菲律賓總統，佢呼籲澳洲幫助保護南海航行自由，強調重要航道嘅安全對維護地區和平至關重要，該地區和澳洲等國嘅安全與持續繁榮有賴於此，佢仲大言炎炎，稱不容外國勢力奪取哪怕一寸領土。菲律賓係典型嘅「沒有大籌碼，卻想大交易」。講真，西瓜偎大邊，澳洲真係會咁容易同你「共同努力」，同中國過不去嗎？

當前形勢，澳洲同中國關係持續回暖。澳洲外長黃英賢正式邀請中央外辦主任兼外長王毅訪問澳洲兩天，預料王毅分別喺坎培拉和悉尼逗留一天。期間，澳洲外交貿易部將推動中國解除對澳洲葡萄酒和龍蝦徵收嘅關稅，而中方則希望澳洲簽署新嘅科學與技術協議。要言之，逃不出「天下攘攘，皆為利往。天下熙熙，皆為利來」呢16字真言！

菲律賓有乜好嘢可以益澳洲，或者有乜可以同澳洲做到互利雙贏？呂宋杧果換澳洲龍蝦？人家澳洲有的是爽滑多汁嘅大澳杧、Calypso杧果王，何必要你的呂宋杧？弱國無外交，菲律賓只係聲大冇準，憑藉外力始終無助國家強大起來。小馬可斯不自量力，其實，只要誠心同中國修好，就一天光晒！智小而謀大，只會自取其辱。