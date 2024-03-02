橫眉冷看：老美真能有勝算？

美國平素將自己的實力吹噓得神乎其技，但是一經考驗，往往便要露餡。兩年前，華盛頓政府為懲罰俄羅斯出兵烏克蘭，說要經濟制裁俄國。當時的聲音喊得震天價響，看似氣勢逼人，就連國際貨幣基金組織也曾預計，俄羅斯的國民生產總值（GDP），可能要下跌約10%。

如今兩年過去了，回頭看來，只是在美國對俄羅斯實施制裁的第一年，也就是2022年，俄國GDP下跌了2.1%。到了2023年，俄羅斯經濟迅即復甦，大家攤開成績表比較，去年德國的GDP是負0.3%，英國升0.1%，法國升0.9%，美國升2.5%，反觀俄羅斯，升幅卻達3.6%。以購買力平價計算，俄羅斯的經濟體量，已是歐洲之冠。

國際貨幣基金組織初步估計，踏入2024年，俄國的經濟增長率會繼續領跑，全年將達到2.6%，勝於美國的2.1%，更明顯高於大部分西歐國家。美國一向視經濟制裁，是自己手中的大棒子，但事實證明，對俄並不管用。既然連莫斯科也不吃這一套，何況是中國？老美經常以貿易戰來威脅中國，實效將會如何，且看俄羅斯的例子便能知曉。

除卻以經濟手段作武器外，美國還愛炫耀軍事實力，然而點檢下來，老美在這方面可能更失威。早前，親伊朗的也門叛軍青年運動（即胡塞武裝），在紅海一帶發動襲擊，專門針對美西方國家的商船，試圖阻止他們將貨物運往以色列。胡塞武裝被稱為拖鞋軍，意思是裝備簡陋、武器落後，但美國派到紅海護航的艦隊，卻一直拿對方沒法，目前歐美的船隻行經當地，仍然不安全。美軍經常擺出一副偌大的架子，到頭來卻連一群小毛賊也應付不來，他朝若然面對人民解放軍，你認為老美真能有勝算嗎？