強詞有理：坐吃山空

回歸以來，香港一直在吃老本，既沒有找到新的發展方向，又未能成功開拓新興產業，自然也就缺乏新的經濟增長點，以致整體競爭力每況愈下。順境的時候問題還不大，畢竟家底雄厚，尚可維持基本門面；惟一旦面對逆境，許多問題暴露出來，便顯得狼狽不堪。尤其這幾年接連經歷黑暴和疫情的摧殘，香港五勞七傷，過去積累下來的老本固然所餘無幾，連金融中心這塊招牌也搖搖欲墜。

究其原因，港府因循守舊，碌碌無為，必須負起最大責任。這次預算案姍姍來遲宣布全面撤銷樓市辣招，就是港府反應遲鈍的典型例子。樓市積弱已久，炒風早就絕迹，港府偏偏要拖到樓市奄奄一息才肯撤辣，到底是基於甚麼考慮，令人莫名其妙。禁微者易，救末者難，難道連這個道理也不懂？金融和地產是香港最重要的兩根經濟支柱，如今金融市場風雨飄搖，地產市道低迷不振，發展新興產業方面又沒有任何進展，香港還能依靠甚麼？

不怕不識貨，最怕貨比貨，在亞洲四小龍當中，南韓、新加坡和台灣都在全力發展創新科技產業，而且都取得顯著成就，唯獨香港一事無成，被人愈拋愈遠。機會留給有準備的人，香港回歸後並非沒有發展新興產業的機會，只是因為港府猶豫不決，錯失了許多良機。早在回歸初期港府就有發展科技產業的計劃，曾經提出創新科技發展戰略，起步比新加坡更早，奈何不是坐而論道，就是雷大雨小，所有發展大計統統淪為畫餅。「數碼港」變成地產項目，「中藥港」無影無蹤，「矽港」虛無縹緲，「六大產業」紙上談兵……香港就這樣一直在蹉跎歲月，一次又一次錯失機會。

但凡香港能夠成功發展其中一個項目，做大做強，何至於淪落到如此地步。內地的華為、中興、大疆、比亞迪、中芯國際、阿里巴巴、騰訊等科技巨企，不都是這十幾年發展起來的嗎？無論是軟件和硬件，還是資金和人才，香港本來都比內地優勝，卻始終無法培養出一家像樣的新興科技企業，到底是何原因，難道不值得港府認真檢討？

有人說香港已經「玩完」，也許過於武斷，但若港府依然不思進取，前景實在難以樂觀。這不是唱衰香港，而是暮鼓晨鐘，提醒執政者必須振衰起敝，尤其是面對百年變局，香港已沒有本錢繼續蹉跎。