坦言集：加薩大屠殺

以色列在加薩正進行大屠殺，已經不是種族清洗。每天在加薩被以軍屠殺的平民已升至幾百人，傷者無數。以往是針對個別婦孺長者的槍殺，現在是對着數以百計的平民，集體屠殺，已經沒有搜捕哈馬斯戰士的藉口，也不用藉口，近似集體行刑。而對加薩封鎖，禁制人道物資進入，使大眾飢寒交迫，連初生嬰也接二連三在醫院因缺食物、缺水夭折。以軍加強封鎖，加強屠殺平民，似乎正要滅絕加薩的兩百萬人民。這樣大規模迫害屠殺，比起納粹暴行，不遑多讓。

以色列的猶太人，以復國為名，屠殺滅絕為實。他們以為在美國霸權主義庇護下，可以用武力暴力擴大以色列的領土，壓迫巴勒斯坦人民，來實現舊約聖經神所恩賜。

在他們極端的宗教信仰之中，根本沒有現代人權自由與平等的原則，還是古老部落宗教把人用各種方法制度壓抑。加薩的屠殺，以至巴勒斯坦幾十年來的遭受迫害，代表着幾千年前落後的宗教與政治思維和現代民主人權思想的對抗。以色列政權從來不對非猶太人以任何尊重與平等看待。從開始到現在，都是種族主義。

剛剛內塔尼亞胡宣布全國總動員，所有人，包括一直拒絕參與公共服務的極端教條主義教派人士，都要徵召當兵。此舉從側面暴露以軍在加薩出師不利，傷亡慘重，也反映出以色列的種族主義行動招惹來巴勒斯坦難民和周邊國家的敵對。面對龐大的敵人，以色列不能不全國動員來作戰。全國當兵，是內塔尼亞胡戰時內閣的拚命垂死一戰。

但是，國際乃至巴勒斯坦人民及哈馬斯等，都曾提出和談來作妥協。他們要求的是兩國制，不是消滅以色列。為甚麼以色列不取兩國制，而死守宗教猶太復國主義的大以色列主張？在西方支持下，1967年六日戰爭之後，以色列應可與阿拉伯各國和平共處，讓巴勒斯坦人自治而達成兩國制。可惜，六日戰爭後，以色列迷信自身的武力和美國的支持。既沒採納西方的人權、自由、民主的普世道德，反堅持以惡劣的種族主義與非猶太人作種族的決鬥，製造出令人震驚的人間悲劇來。

內塔尼亞胡的戰爭內閣不下台，猶太人與巴勒斯坦人大有可能會同歸於盡。這是悲劇，但卻可能為中東帶來長治久安。歷史從來是殘酷的。天地不仁，以萬物為芻狗。