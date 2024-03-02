貨櫃檢值5700萬可卡因 拘6人

【本報訊】香港海關根據情報分析及風險評估，於今年1月19日扣查一個由巴西海運抵港、報稱載運雞肉醬及忌廉的40呎長貨櫃。由於貨櫃收貨人並無同類海運紀錄，其報稱地址亦屬虛假，關員認為情況可疑，遂於葵涌貨櫃大樓打開貨櫃檢查，發現該貨櫃內裝有共1,100箱貨物，其中放在最深處的60個紙箱上，有與其他貨品不同的可疑標記。

紙箱有可疑標記 其次，該批紙箱內裝放的雞肉醬包裝亦有可疑，不但尺寸與其他貨物不同，亦有重新包裝的痕迹。關員打開雞肉醬包裝，發現內藏一包由透明袋盛載的白色液體，經快速毒品測試後相信屬於液態可卡因。行動中，人員共檢獲57.5公斤懷疑液態可卡因，市值約5,700萬元，相信販毒集團企圖以大量正常同類貨品魚目混珠。

海關毒品調查科接手跟進並展開監控遞送，期間發現販毒集團把貨物暫存在葵涌一個交通繁忙的物流倉庫，靠人流及車流掩飾販毒活動，又於2月7日、21日及23日，分3次安排多輛貨車分批提貨，把貨物分送往元朗一個物流倉、銅鑼灣一商廈單位以及錦田一處路邊空地暫存。

關員於2月23至29日展開行動，在錦田、葵涌、牛頭角、屯門及油麻地一帶，先後拘捕6名男子（36至60歲），當中4人報稱貨車司機，懷疑曾利用貨車運送有關貨物，他們其後獲准保釋候查。另外兩名被捕男子分別報稱建築工人及無業，相信他們曾經處理涉案貨物，當中一人亦已獲准保釋。