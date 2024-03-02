大埔落馬洲冚毒倉 兩跑腿落網

【本報訊】執法部門於本周四搗破一個販毒集團位於大埔及落馬洲的毒品儲存倉，並以涉嫌「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」罪，拘捕兩名分別24及23歲本地男子，行動檢獲20公斤懷疑可卡因，市值約2,010萬元。

共起貨逾2000萬元

當日下午，人員在大埔林錦公路發現一名本地男子，從一輛廢棄私家車搬運物品至其所駕駛的私家車，於是上前截查。人員在該男子的私家車內，檢獲一公斤懷疑可卡因，同時於該輛廢棄私家車內，檢獲14公斤懷疑可卡因。同時，人員於落馬洲另一輛廢棄私家車內，檢獲5公斤懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓鄧（24歲）男子，初步相信有人疑為數千元酬勞被招攬販毒。