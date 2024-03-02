焚宅「聽唔到火警鐘」 共七傷一危一嚴重

肇事單位由無家者團體租用 由協助無家者組織租用的旺角塘尾道單位，昨日清晨突然起火冒煙，大廈居民紛遭濃煙嗆醒倉皇逃生。消防趕至撲救，約半小時後撲滅火勢，期間救出包括起火單位一名男住客等多人，約180名住戶冒寒疏散。獲救涉事單位男住客昏迷，經搶救後危殆；另6名男女住戶疑吸入濃煙不適送院。消防經初步調查，暫未能確定起火原因，並發現該大廈消防裝置及設備未持有有效年檢證書，更不在有效操作狀態，會向有關人士作出執法行動。

現場為塘尾道22號長輝大廈10樓一單位，由協助無家者的非牟利組織「同路舍」租用。昨日清晨6時許，該單位突然起火並冒出濃煙，黑煙直攻樓上其他單位，樓層走廊俱被濃煙籠罩，伸手不見五指。多名住客遭濃煙嗆醒，紛紛報案及扑爛大廈警鐘，同時拍門通知其他住戶逃生。消防接報趕至，出動兩隊煙帽隊及開動一條喉，同時升起雲梯射水灌救，大廈有被燒至搖搖欲墜的窗戶則被打碎移除。消防約半小時後撲滅火勢，期間大廈約150人自行逃生，另有30人由消防協助疏散。

男住客昏迷倒臥走廊 火警中，消防共救出3男3女及一名17個月大女嬰，起火單位一名姓劉（56歲）男住客，被發現昏迷倒臥10樓走廊，他被急送廣華醫院搶救，同時因吸入性損傷，送院時需戴上呼吸輔助器提供氧氣，其後被轉送至東區醫院，經救治後情況危殆。另外兩男4女（34至78歲）住客，疑因吸入濃煙不適，分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，當中一名老婦情況嚴重。

消防表示，起火單位面積約8米乘5米，不排除客廳有電器起火，其後火勢蔓延。該大廈在1987年前落成，目前正翻新消防系統，大廈內電線不排除受熱力影響，導致火警鐘未能啟動，加上事發於清晨時分，居民在火警中疏散較慢。經初步調查後，消防未能確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

根據消防處紀錄，該處未有收到涉事大廈委聘的註冊消防裝置承辦商所發出的「消防裝置關閉通知書」。此外，消防設施監督課人員在火警後到上址大廈跟進調查，期間發現該大廈的消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，並發現該大廈的消防裝置及設備（當中包括火警警報系統、應急照明系統及出口指示牌）不在有效操作狀態。消防處會根據香港法例第 95B 章《消防（裝置及設備）規例》，向有關人士作出執法行動。

消防裝置無有效證書 「同路舍」發言人表示，涉事單位租用3年，有不同的無家者入住，最近一次安排3名男子入住，他們居住一至兩年，其中一人為昏迷送院的劉男。火警發生時，兩人俱在屋內，他們均獲救無生命危險，另一人則不在單位，但已與他取得聯絡，確定他沒有受傷。

另大廈居民關先生指出，火警發生時沒有聽到警鐘鳴響，而警報系統自過年前已開始維修，但他形容工程「拖吓拖吓」，因大廈樓齡已高，危機處處「樣樣都要整」。住客許女士表示，受樓下熱力影響，住所地磚拱起變形，令客廳凹凸不平。她憶述火警一刻，指在睡夢中被濃煙嗆醒，睜眼赫見全屋濃煙密布，她沿後樓梯逃生，「好驚，冇聽到火警鐘響，拿拿聲落樓走人」。她又補充，除地磚拱起外，窗簾全是陣陣燶味，連床單都要更換。