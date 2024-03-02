前代理夥癌病患呃醫保 3人分囚54至76月

【本報訊】友邦保險前保險代理涉嫌與他人串謀詐騙友邦，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償，眾人最終獲批出約2,700萬元賠償。該保險代理等3人其後被廉政公署起訴，並於早前承認串謀詐騙及偽造等共9罪。高院法官黎婉姫昨判處3人監禁4年半至6年4個月。黎官指案件屬有預謀犯案，首被告作為友邦的職員，屬嚴重違反誠信，且令公司有重大損失，須於判刑反映。

3名被告依次為王家強（45歲、友邦保險（國際）有限公司前保險代理）、羅俊傑（45歲、司機）及梁偉鍵（42歲、裝修工人）。法官指王作為案中主腦，策劃整次事件，且獲得所有賠償約一半，最終判囚6年4個月。羅及梁兩人雖非主腦，但法官指兩人的角色亦屬整個計劃中的一部分，而梁亦償還了約3萬元，故就羅判囚5年，梁則被判囚4年半。

3人同承認兩項串謀詐騙罪，指他們在2017年10月至2020年12月期間，與其他人一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱羅被診斷患上濾泡性淋巴癌，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據羅購買的兩份保單向他作出賠償。王另承認4項串謀詐騙及3項偽造罪。控罪指，王連同兩名保單持有人等其他人士一同串謀詐騙友邦保險，即訛稱王患上下咽鱗狀細胞癌、受保人孫艷患上乳癌、受保人廖小伊患上胃腺癌和左卵巢腺癌，從而導致和誘使友邦保險批准4份保單危疾索償申請及作出賠償；偽造3份虛假病假紙，意圖由冒充保單持有人的人士使用而誘使他人接受它們為真的。案件編號：HCCC 182/2023