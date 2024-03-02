偷麵包舖逾11萬 店員囚3.5月

【本報訊】兩名麵包店時任店員涉嫌偷竊分店現金逾11萬元，被廉政公署起訴。兩名被告昨在沙田裁判法院承認串謀盜竊罪名，其中一人判囚3個半月，另一人則還押懲教署看管至3月15日判刑，以待索取其社會服務令報告。

兩名被告分別是21歲的馮達恩及22歲的張楚雯，分別為英王麵包（香港）有限公司（英王麵包）前兼職銷售員及銷售員。署理主任裁判官陳慧敏斥責兩名被告違反誠信，有預謀地犯案，罪行嚴重，判馮達恩即時監禁3個半月，張楚雯被還押懲教署看管至3月15日判刑。

擅推「現金付款買一送一」 案情透露，兩名被告於案發時在英王麵包一間沙田分店工作，負責管理其日常運作。顧客可以電子方式或現金付款。廉署調查發現，二人多次在銷售電腦系統取消早前顧客的交易，以盜取相關現金，又侵吞客人以現金支付的款項，不作任何交易紀錄。二人更自行在店內推出「現金付款買一送一優惠」，以便盜取更大量現金。廉署調查又發現，二人於2023年4月至5月期間，每日侵吞該分店數千元現金，盜取金額達逾11萬元。二人遭解僱後，向英王麵包全數歸還款項。