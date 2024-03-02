疑戴綠帽掐妻頸 Carousell前高層判社服

【本報訊】二手拍賣平台Carousell（旋轉拍賣）前香港董事總經理葉承浩，疑因懷疑妻子出軌，夫婦衝突期間，葉被指掐妻頸部約3分鐘，因而被控一項普通襲擊罪。他原本否認控罪，但於上月中案件開審前表示認罪，東區裁判法院暫委裁判官葉成林昨判處被告履行90小時社會服務令。葉官接納報告指本案屬單一事件，認同判處感化不合適，適合判處中度時數的社服令。

求情指已接受離婚 被告葉承浩（52歲），英文名William，報稱資訊科技技術員，控罪指他於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊黃姓女事主。同意案情指，被告與女事主在2015年10月30日結婚，但自2023年6月初起關係變差。案發當日晚上11時許，兩人在康怡花園住所內發生爭執，激烈爭吵之下，事主離開單位，被告緊追其後。事主因擔心而大聲呼叫，被告之後用右手扼住其頸部約3分鐘，事主無法呼吸及感到疼痛。事主事後被送往東區醫院診治，診斷顯示背及腿有傷，頸亦有發紅。

辯方求情指，被告的報告正面，被告現時接納需離婚，且顯示悔意，並接納判處社服令。不過就命令時長方面，辯方指被告工作繁忙，且獲家事法庭頒出子女探視權，但只能在周六及周日探視，故望社服令的時數可盡量減短。

裁判官則指，他本人亦有子女，明白與子女相處時間珍貴，但認為可與感化官討論並作適當安排；據資料顯示，被告曾任職Paypal香港行政總裁，並於2019年轉往網上分類買賣平台Carousell旋轉拍賣，成為Carousell的香港董事總經理，負責制訂香港整體業務發展策略。不過他後來亦從Carousell離職。案件編號：ESCC 2337/2023