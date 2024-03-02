反私煙大行動 檢貨值6200萬拘538人

【本報訊】海關於今年2月19日起展開大型反私煙行動，首階段行動偵破560宗案件，檢獲約1,600萬支懷疑私煙、約1,760克雪茄及約400克製成煙草，估計市值約6,200萬元，行動拘捕471男67女共538人（18至83歲），並扣查3輛汽車。

2月22日，關員在葵涌碼頭檢查一個由阿聯酋抵港、報稱載有塑膠盒及滑鼠墊的40呎貨櫃，於350個紙箱內檢獲420萬支未完稅香煙，市值約1,500萬元，應課稅值約1,000萬元，相信該批私煙供應本地市場。同日傍晚，人員在屯門搗破一個私煙集團倉庫，於一個露天停車場的一輛中型貨車和一個40呎貨櫃內，分別檢獲320萬支及540萬支私煙，市值約3,200萬元，應課稅值約2,100萬元，一名26歲男子被捕，其後獲准保釋候查。

特別裝束收藏圖闖關 針對市內小型儲存倉及分銷中心，海關於2月21日在深水埗一間劏房，檢獲35萬支私煙，市值約130萬元，應貨稅值86萬元，拘捕一名53歲女子，相信她租用劏房儲存香煙，並供應西九龍一帶。在販賣和零售方面，海關共拘捕30男5女，包括25名買家及10名賣家。

此外，海關在機場、港口、鐵路及渡輪管制站展開行動，截至2月28日向17名（27至80歲）入境旅客作出檢控，另外向481名（18至83歲）入境旅客作出罰款。旅客為偷運香煙入境，採用的手法層出不窮，有人把16條香煙放入背囊；有人把私煙藏於腰間，利用身穿衣服掩飾；有人特別縫製衣服收藏香煙；另有人以緊身褲藏400支香煙。

海關指出，違規帶私煙入境的旅客，若被海關以罰款代替訴訟，須繳付的罰款會相應增加。在新煙草稅率下，旅客在扣除免稅優惠的香煙數量下帶其他香煙入境，多帶200支、即一條香煙，會被罰款5,306元，比加稅前的罰款多800元。海關指會加強在海陸空各個管制站及市面的執法。