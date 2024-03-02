煙草稅加32% 18區家教會表歡迎

【本報訊】新一份《財政預算案》宣布增加煙草稅，每支調高0.8元，加幅約32％。18區家長教師會聯會及香港註冊教師會等教育團體，對增加煙草稅表示歡迎，欣見政府連續兩年增加煙草稅約30%，令煙草稅逐步邁向世界衞生組織建議，最少佔煙價75%的水平，反映政府致力減低吸煙率及保障市民健康的決心。

全港各區家長教師會聯會及教育團體期望，政府推出多管齊下的控煙措施，包括訂立每年檢視和增加煙草稅的機制、禁止薄荷煙等添味煙在香港銷售、禁止管有和使用電子煙和加熱煙等另類吸煙產品，以及進一步擴大禁煙區，包括教育、醫療、社區和青少年設施外的範圍等，以保障不吸煙人士尤其兒童和青少年免受二手煙禍害。

盼明年吸煙率降至7.8% 團體又引述去年中進行的控煙策略家長調查結果，有97.3%家長支持加強控煙措施，反映加強控煙、減少吸煙人口是絕大部分家長的共識。團體期望，政府加快落實上述控煙措施和加強其他控煙政策，以確保下一代在無煙、健康的環境中成長。同時，期望政府可達到明年吸煙率降至7.8%的目標，盡快建設一個活力、健康的無煙香港。