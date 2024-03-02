垃圾徵費收入料18億 揭較上年度預測倍增

【本報訊】垃圾徵費將於今年8月1日實施，根據最新一份財政預算案預測，下年度垃圾徵費將會為庫房帶來近18億元收入，較政府上年度預測增逾100%。環境及生態局局長謝展寰承諾，政府會將垃圾徵費的相若收入投入到減廢回收工作中，在實施垃圾徵費前亦已投放了9億元，未來投入資源規模不會減少。環保署亦表示，現時的預計收入只為初步估算，實際數字須待垃圾徵費實施後才確實。

根據新一份財政預算案預測，各政府部門在2024/25年度，各項收費帶來合共約201.9億元收入，當中環保署的都市固體廢物收費，即垃圾徵費收入約為17.9億元，較上年度的原來預測8.6億元增約108%。支出方面，環保署在2024/25年的總開支預算為97.1億元，當中廢物範疇預算開支約為63.06億元，較本年度修訂預算的56.4億元增加11.8%。

環保署解釋指，垃圾徵費收入來自售賣指定袋、標籤以及收取「入閘費」，據境外經驗顯示，推行垃圾徵費初期，市民需要長時間適應新收費，故估算2024/25年度垃圾徵費收入時，在按指定袋及指定標籤收費模式下，以一半市民用指定袋去估算，相應收入約為16億元，而「入閘費」的遵規率為100%，相應收入約為兩億元。

稱以往估算無相關調查 對於為何最新估算垃圾徵費的收入與原先相差很多，謝表示，以往估算時未有做相關調查，基於環保署在2021年進行有關住宅和工商業界指定袋使用量的調查，近日得知具體垃圾徵費的收益。