埋單位位加一蚊 茶記收「環保費」捱轟
【本報訊】垃圾徵費即將於8月1日實施，食肆的經營成本亦大增。近日在內地社交媒體小紅書上有人發貼指，本港一間在核心商業區的茶餐廳已率先試行「環保費」，在結帳時需每人加收一元，一行6人總共收了6元「環保費」，而該茶餐廳更在店內張貼告示解釋，聲稱並非「巧立名目收費」。不過網民並不收貨，有人批評茶餐廳是未實施垃圾徵費便「搶錢」，直嘲此為「智商稅」；又認為店舖可直接加價，不應以環保作為藉口。
網民嘲眾籌買垃圾袋
有網民在小紅書以「啊？堂食也要收費？眾籌給餐廳買垃圾袋？」為題發貼，表示早前在一家茶餐廳吃飯時，被每人加收一元「環保費」。
根據茶餐廳的告示指出，「本店是為配合全港環保趨勢，為餐飲業行前一步，現階段餐廳需要垃圾分類及徵收垃圾費用，同時免費供應餐用紙巾，所以每位顧客，需要港幣一元作為環保費，不是巧立名目收費，為未來社會環保作出一分棉（綿）力。請各位顧客多多體諒及支持環保。」
而本港網民亦對該餐廳做法表示不滿，鬧爆「咁其實未執行，依家就收真係搶」，又指「你好哋哋加價無咁嬲」；甚至有網民直嘲「點解唔直接寫智商稅？咁大家比較容易接受」。
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