埋單位位加一蚊 茶記收「環保費」捱轟

【本報訊】垃圾徵費即將於8月1日實施，食肆的經營成本亦大增。近日在內地社交媒體小紅書上有人發貼指，本港一間在核心商業區的茶餐廳已率先試行「環保費」，在結帳時需每人加收一元，一行6人總共收了6元「環保費」，而該茶餐廳更在店內張貼告示解釋，聲稱並非「巧立名目收費」。不過網民並不收貨，有人批評茶餐廳是未實施垃圾徵費便「搶錢」，直嘲此為「智商稅」；又認為店舖可直接加價，不應以環保作為藉口。