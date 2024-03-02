收集意見 人工島瘋狂燒錢 填海料延遲3年

稱續釋放棕地 發展北都商機 巨額財赤下，政府押後交椅洲人工島計劃，當局昨首次提及，目前估計原定於2025年底開始填海時間會延遲兩至3年，就工程融資安排一直收集各方意見。當局又談及北部都會發展，指會繼續釋放涉及公共用途的棕地，並預期本港利率會下降，冀暫停壓力測試幫助市民上車，相信樓市全面「撤辣」後成交量會增加。當局又指政府在下年度將發行1,200億元債券，當中700億是零售部分，未來5年政府債務佔生產總值只有9%至13%，而發債的利息支出為90億元。

當局表示，交椅洲人工島必須先完成可行性研究，並對環境採取緩解措施，原定2025年底開始填海，目前估計會延遲兩至3年。陳茂波出席電台節目時表示，過去一直有收集各方意見，包括是否將新基建項目交到私人市場投資和發展，有關做法有助減低政府開支，平衡政府對土地的控制權。又指會繼續釋放涉及公共用途的棕地，而住宅或商業棕地的業權人，需要在限期前完成換地。他舉例指，去年粉嶺北、古洞北有土地，無在指定限期內完成換地，政府因此啟動收地程序，強調當局無維持高地價的政策，而是希望有更多土地形成儲備，以支持穩定和可持續發展。

預計撤辣後成交量增加 對於預算案宣布樓市全面撤辣，金管局亦上調自住物業按揭成數及暫停壓力測試。當局表示，目前評估利率水平已達高峰，美國聯儲局減息方向明確，預期本港利率會下降，希望暫停壓力測試，方便有意置業的家庭，免受不必要束縛，「撤辣」亦有助外來人才留港定居。又相信成交量會增加，因為取消有關措施後，市場上的供應量將會增加。

另外，就政府將發行1,200億元債券，財經事務及庫務局局長許正宇強調相關款項只會用作投資未來的項目，大部分會用作投資基建，不會用作支付營運開支，強調政府有借有還，一直持守審慎理財的原則，未來5年政府債務佔生產總值只有9%至13%，比其他經濟體低。他又認為，發債投資基建可帶動一連串經濟活動，例如修橋鋪路，可以開發新的地方，因此政府並非借錢應付日常開支。

被問到香港是否長遠都要發債，許就指，香港經濟和金融體系非常穩健，重點並非政府是否發債，而是經濟是否持續發展，公共財政是否穩健。若美國減息不如預期，會否影響債息，許則指港府發債亦獲得投資者認可，舉例指政府早前發售數碼綠色債券，獲超額認購兩至8倍，形容對情況不擔心。對於預計下年度發債的利息支出為90億元，相當於本港GDP 0.3%，許正宇認為對公共財政影響輕微。