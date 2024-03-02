醫健：醫健寶庫：冷凍手術 治早期乳癌

乳癌是本港女性最常見的癌症，常規手術治療包括乳房切除術或腫瘤切除術，並視乎需要進行淋巴清除。數十年來，手術切除仍是乳癌的主要治療方法。然而，傳統乳癌手術往往會導致不同程度的乳房畸形，即使採用乳房保留重建等先進的外科手術也無可避免。

此外，傳統的乳癌切除手術多涉及全身麻醉，患者術後需留院觀察幾天。因此，醫學界在過去十年積極研究新的乳癌微創治療方法，而冷凍手術就是其中一個例子。

冷凍手術是一種針對早期乳癌的經皮消融治療，可在局部麻醉下完成。外科醫生會在超聲波引導下，把治療專用、接近攝氏零下170度的冷凍針插入腫瘤中心，然後進行凍融循環，導致癌細胞死亡。

此冷凍手術已通過多項臨床試驗，美國一項大型試驗結果將於今年發布，其中期結果顯示冷凍手術的局部消融率極佳，而同側局部復發率亦極低。

在本港，筆者正領導一項前瞻性臨床試驗，並已進入第二階段。符合條件的患者會獲安排接受冷凍手術治療，然後對冷凍消融的癌細胞進行切片檢查，以記錄腫瘤被清除的情況。該試驗雖仍在進行，但目前結果已令人鼓舞——切片檢查顯示未有發現殘留癌細胞。

冷凍手術也相對安全。理論上，如腫瘤太接近皮膚，冷凍手術有機會引致凍傷，然而上述試驗排除了表層腫瘤病例，至今並沒出現凍傷併發症。

冷凍手術的另一好處是可以在局部麻醉下進行，亦屬微創手術，患者可更快復原，尤其適合全身麻醉風險較高的患者。

冷凍手術是傳統乳癌手術的潛在替代方案。然而，在將其完全引入乳癌標準治療之前，必須進行仔細的科學評估，以策安全。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授鄺靄慧

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