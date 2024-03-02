紅花嶺成第25郊園 開放行人徑

【本報訊】本港再多一個郊野公園，第25個郊野公園「紅花嶺」或成為熱衷行山市民的熱門選擇。紅花嶺位於沙頭角，漁護署表示昨日正式成立「紅花嶺郊野公園」，園內許多高保育價值的物種，且有曾經香港最大的採礦系統。目前已開放行人徑供遊客郊遊。

香港曾經生產方鉛礦的礦洞亦位於紅花嶺郊野公園內，這座礦洞是曾經本港最大的礦洞系統之一，提供了獨特的景觀供遊人欣賞，目前正進行活化工程，日後將建成開放式博物館供遊客參觀。除人工礦洞外，紅花嶺中還有不少天然溪澗，為不少野生動植物提供了良好的生存環境。位於紅花嶺西北面的蓮麻坑村更是一座有着300年歷史的村落，村內亦有不少歷史建築，包括被列為香港法定古蹟的葉定仕故居等。