紅花嶺成第25郊園 開放行人徑
【本報訊】本港再多一個郊野公園，第25個郊野公園「紅花嶺」或成為熱衷行山市民的熱門選擇。紅花嶺位於沙頭角，漁護署表示昨日正式成立「紅花嶺郊野公園」，園內許多高保育價值的物種，且有曾經香港最大的採礦系統。目前已開放行人徑供遊客郊遊。
含獨特物種 將建博物館
紅花嶺郊野公園佔地面積約為530公頃，位於沙頭角，北與深圳梧桐山相接，南臨八仙嶺郊野公園，兩個入口分別位於蓮麻坑村與沙頭角山咀。
漁護署稱園中物種豐富，不少物種有很高的保育價值，例如土沉香、灰伏翼、紅杜鵑等。
香港曾經生產方鉛礦的礦洞亦位於紅花嶺郊野公園內，這座礦洞是曾經本港最大的礦洞系統之一，提供了獨特的景觀供遊人欣賞，目前正進行活化工程，日後將建成開放式博物館供遊客參觀。除人工礦洞外，紅花嶺中還有不少天然溪澗，為不少野生動植物提供了良好的生存環境。位於紅花嶺西北面的蓮麻坑村更是一座有着300年歷史的村落，村內亦有不少歷史建築，包括被列為香港法定古蹟的葉定仕故居等。
紅花嶺目前已開放遠足徑給遊客，沿途更設置有指示牌、路標、資訊板等方便公眾遠足郊遊。
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