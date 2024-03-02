DSE加價 語文科718元其他480元

【本報訊】本年度中學文憑試（DSE）開考在即，今年DSE首設內地考場，但其報名費與本地卻有所不同，相較於本地考生費用高出不少，本地考試費較往年亦有上調，幅度約3%。今年財政預算案並沒提及為本地學校考生代繳文憑試考試費，明年政府將不會再代繳報名費，但同時稱若考生有經濟壓力，可申請援助。

明年政府不再代繳報名費 根據考評局最新公布，2024年文憑試語文科及其他科考試費用分別為718元及480元，各上調21元及14元；自修生考試報名費亦增加16元至550元。若一名考生報考6科，即兩科語文科目及4科非語文科目的學校考生計算，考試費為3,356元，較去屆增加98元。

考評局早前表示，自2024年起，將以先行先試模式，在大灣區（內地）城市指定地點設立香港中學文憑考試的考場。在獲考評局接納的內地「與考學校」就讀中六，並於內地指定考場應考2024年文憑試的合資格學校考生，除科目的考試費外，每人須額外繳付港幣1,980元的報名費。考評局續稱，所收內地考場之報名費將用於內地考場所涉及的額外成本，且此項費用已獲教育局批准。

今年本地學校考生的報名費不用繳交，仍由政府代繳。至於明年考試費，將按用者自付原則讓本地考生自行繳費，有經濟困難者若符合申請資格則可獲援助，如綜援家庭考生可獲得公開考試費津貼。