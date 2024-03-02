衞署編外位延長 耗公帑三百萬

【本報訊】政府希望保留衞生署衞生資訊與科技辦公室總系統經理的有時限編外職位，預計該職位帶來每年額外開支近300萬元，立法會財務委員會昨日審批有關提議，在無經討論及不記名投票的情況下獲得通過，僅一人反對。翻查資料，政府首長級職位有時限編制目前有95人，連同常額1,703名首長級職位，共有1,798人。

至2029年3月尾 該職位原於2024年4月1日到期，財委會通過政府建議後職位時限將在2029年3月31日止，政府表示職位將持續為衞生署的資訊科技發展提供高層次的技術意見、指導和制訂資訊科技策略及創新措施，以及監督衞生署所有資訊科技項目的實施。按薪級中點計算，擬保留的總系統經理有時限職位（首長級薪級第一點）的額外年薪開支約為203萬元，每年平均員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）則約為299萬元。財委會主席陳振英表示僅有議員狄志遠反對，建議最終獲得大部分議員同意通過。

2024至2025年度的預算案中表示，將繼續維持公務員編制零增長目標，但翻查資料，現時政府首長級職有時限編制有95人，除此之外，廉政公署亦有兩個有時限職位。