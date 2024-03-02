雙層電動九巴通過評定 最快上半年載客

【本報訊】綠色運輸是全球大勢所趨，九巴昨日宣布，向英國巴士製造商ADL購置的10輛雙層電動巴士，已通過運輸署車輛類型評定，最快上半年內將投入服務，計劃行走包括港島區的路線，載客量與傳統巴士相若，共122人，較現有的比亞迪型號電動巴士多約7人，成為全港載客量最高的新能源巴士。至於去年中投入服務的首批雙層電巴，九巴稱至今運作順暢，旗下電巴車隊已經累減3,000公噸碳排放。

過海線為主 可載122人 據九巴介紹，新一批10部ADL雙層電巴專為香港而設，能應對香港的道路及營運環境。巴士以電光綠為主色，充電時間約兩小時，可行駛約300公里。電池擺位經過特別編排，電池放置在車底、樓梯底及輪椅位前「輪拱」，與現有比亞迪型號雙層電巴放於車頭的設計不同，令車廂布局與傳統雙層巴士看齊，總載客量達122人，成為全港載客量最高的新能源巴士。

九巴2013年起試用電動巴士，現時總共有82部，行走36條路線。九巴署理行政總監關翠蘭指，新巴士已通過運輸署評定並已獲發牌，為員工訓練後會盡快讓巴士投入服務，又表示今次計劃以過海路線為主，冀港島市民亦可感受電動巴士的好處。她又提到，現時電動巴士價錢比柴油巴士貴一半，現有的82部電動巴士當中，有68部由九巴自資購買，期望政府可以提供資助以拓展電動巴士發展。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，暫未知新電動巴士的投入時間，但按照以往經驗，上半年內應可以完成所有手續。