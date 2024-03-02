新資本投資入境供申請 門檻3000萬元

【本報訊】新資本投資者入境計劃昨開始接受申請。投資推廣署表示，合資格申請人須投資最少3,000萬元於獲許投資資產。獲批申請人可攜同其受養人，包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女來港，一般可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長逗留期限3年，其後可在每個3年期屆滿時再申請延長逗留期限3年。他們如在港連續通常居住不少於7年，可依法申請成為香港永久性居民。而計劃推出首天，該署指，截至辦公時間結束，從不同渠道包括櫃台、熱線及網上共接獲過百個查詢，當中約七成是專業服務提供者。