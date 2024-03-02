未參與罷工課市 《蘋果》「開天窗」表支持

陳沛敏作供完畢 主筆楊清奇後日出庭 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏續作供，她稱黎智英重視許智峯被捕的新聞，黎亦支持2019年「三罷」，即罷工、罷課及罷市，但經商討後，《蘋果》沒有參與罷工，「三罷」當天以頭版「開天窗」方式表態。陳作供完畢，料另一認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）將在下周一（4日）以從犯證人身份作供。

辯方昨先就《蘋果》編採自主問題提問。辯方展示2017年7月《壹週刊》封面報道，題為「出賣壹週刊內幕」，講述的是黎智英出售《壹週刊》的事宜。從犯證人陳沛敏承認，「出賣」可以有背叛的含意，但她不知道起題者起題時是否有此意思。辯方指，在該期《壹週刊》出版後，社長沒有受罰。陳指，不清楚《壹週刊》內部事務。另外，陳在接受盤問時同意，不同報紙有不同新聞角度，在2019年至2020年，《蘋果》被視作對政府較批判。

黎被指不想反修例運動消失 辯方完成盤問後，控方開展覆問。陳指2019年前，黎智英支持和平示威；2019年後，對非和平示威表達諒解，例如7月1日衝擊立法會事件中，黎指示採訪示威者心聲，好讓公眾諒解，明白他們這樣做的原因，黎不想反修例運動停止或消失。黎智英亦認同「和勇不分」，即和平及勇武示威者要團結。另外，編輯室約章提及「新聞報道秉持客觀、公正、獨立原則」，法官問《蘋果》有沒有機制確保編採自主，陳說要靠同事自己的意識。

陳續稱，2018年5月，泛民人士許智峯被捕，黎重視這則新聞，因為黎是泛民支持者。陳稱，黎智英支持2019年「三罷」，當時有員工關注，可否行使「罷工權」，《蘋果》管理層認為，作為新聞機構，《蘋果》不應參與罷工，應繼續出版報紙。經商討後，管理層決定以頭版「開天窗」方式來表達態度。

控方展示一篇《蘋果》於2021年6月18日刊登的訪問報道，題為「陳沛敏選擇留在災難現場」，文中提及「敏姐說，雖然與黎智英共事多年，但不影響新聞判斷。」陳說，文中談到2021年4月，黎智英、李柱銘等人被判未經批准集結罪成，上述提及的「新聞判斷」，是將案件報道重點放到首次被定罪的李柱銘，而非黎智英身上。

陳另提及，黎智英希望在《蘋果》電子版加上類似電視新聞，並在節目加入《頭條新聞》風格的環節。陳曾在「飯盒會」中提及，如果想認真辦新聞節目，加上《頭條新聞》般的環節不合適。惟黎堅持己見，謂這樣做才「活潑啲」。陳說，這是黎智英作風較強勢的例子。

涉案的4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點表