迪士尼推特色食品誘入園

【本報訊】新一份《財政預算案》建議維港「月月放煙火」之際，香港迪士尼樂園昨表示，其城堡同樣「晚晚都有煙火」，更有其他節慶活動均吸引大量客人留園欣賞及消費，帶動樂園過去的節日假期「丁財兩旺」，新一年亦會推出更多特色食品等，冀將「人氣變財氣」。據了解，迪士尼並不擔心維港煙火「搶客」，認為城堡匯演的體驗與眾不同，亦正研究未來增加西安、青島個人遊旅客的旅遊體驗。

新園區套餐 日均售1700份 香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊在活動上提到，去年開幕的主題園區「魔雪奇緣世界」、城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，以及其他聖誕新年倒數活動，吸引許多海內外旅客到訪並逗留至晚上，於過去的聖誕及農曆新年假期，樂園及其酒店均「丁財兩旺」。

餐飲總監黃慶龍透露，去年除夕舉行倒數活動，餐廳推出的自助晚餐連活動觀賞專區套票於開賣首兩日旋即售罄，而新園區的北歐套餐日均售出逾1,700份，最高峰單日賣3,000份，主題軟雪糕更日售近2,000支「做到手軟」。據悉，樂園認為城堡夜間煙火匯演不遜於坊間，尤其煙火融入迪士尼電影情節與角色，反而指維港煙火或助旅客多留港一兩天，有助多在港消費。