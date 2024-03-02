七欖4‧5開鑼 大球場最後上演

【本報訊】新一年度「香港國際七人欖球賽2024」4月上演，七欖賽期為4月5日至7日，主辦方指，門票的銷情十分理想，目前已售出3.4萬張3天通行入場券，佔賽事座位分配總供應量超過85%，預計今屆銷情可重回新冠疫情前門票售罄的爆滿場面。同時，隨着啟德體育園今年即將落成，大會已決定下年度的賽事會移師至啟德體育園，故今次將是最後一次在香港大球場舉行賽事。

下年度移師啟德體育園 大會表示，今屆賽事門票銷情理想，至今已售出3.4萬張3天通行入場券，佔賽事座位分配總供應量超過85%，同時，賽事的海外門票銷售量亦已恢復至總銷售量的42%，比2023年的23%及2022年疫情期間的3%有顯著上升。中國香港欖球總會（欖總）行政總裁麥偉彬表示，現距離賽事還有一個月，門票只剩餘數千張，相信賽事有望回復至疫情前的爆滿狀態。3日門票的持票人可觀賞30支世界級勁旅，上演共74場精彩的七人欖球賽，大會已決定下年度的賽事移師至啟德體育園。

除了欖球賽事，大會亦會舉辦多項娛樂活動，音樂演出陣容包括牙買加、美國樂隊歌手演出；而電影《哈利波特》中的演員占士和奧利華菲比斯，將應邀來港拍攝精彩片段及幕後花絮；香港代表亦有新進女團。此外，在賽前的傳統七人欖球周，將舉辦香港足球會十人欖球賽及九龍欖球節十人欖球賽，另有超過20場的交流會。