放煙火吸客 當局：難計算成效

【本報訊】港府新一份財政預算案宣布將向旅發局撥款約11億元，每月在維港舉行煙火和無人機表演，及重塑幻彩詠香江。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，煙火及無人機表演成本較低，而旅遊發展不會只靠每月一次的表演，政府有很多大型活動才是主要吸引旅客的工作，但煙火會豐富旅遊體驗，如聖誕及大型活動時加入，從而吸引旅客。

楊潤雄表示，過去一年來港遊客重臨香港，為旅遊業復甦注入動力，又強調煙火及無人機表演成本較低，未來會推出多個新計劃，如提升濕地公園設計等，刺激對零售、消費、餐飲需求。

被問到煙火表演有否初步構思，預計有多少人觀看和帶來的經濟效益。楊潤雄表示，政府並非想單靠煙火讓旅客「專登」來港，但能夠吸引旅客「留夜啲」，至於成效，由於並非收費項目，因此很難計算，但相信對推動旅遊業的效果一定存在。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，約在5、6月開始定期放煙火，會配合節慶，如5‧1黃金周、太平清醮、端午節等，他得悉其他業界也有意舉行煙火表演。而過去也有煙火表演，從收集的意見可見，旅客非常歡迎，相信能豐富整體旅客體驗，業界也認為煙火表演能提升晚間氛圍。