「特種兵」旅遊興起 丁財兩跌現愁眉

不過夜豪買絕迹 港百業無得益 去年本港全面復常，旅遊亦逐漸復常，不過，旅遊發展局昨日發表的最新報告顯示，疫後本港旅遊復甦仍欠力度，去年全年總訪港旅客人次為3,400萬，僅及2018年的52%，疫後訪港者半數屬不過夜旅客，這批旅客在港消費亦銳減，2023年的整體人均消費只有1,300元，較2018年的2,200元，大減逾40%。訪港旅遊丁、財兩跌，與內地居民疫後出遊模式改變有關，尤其年輕人新興「特種兵」式旅遊，以低消費、不過夜見稱，連帶內地客訪港最常購買的物品亦由名錶、飾物轉為較貼地消費品。

去年3400萬人次訪港 5載瀉近半 旅發局報告指出，去年全年總訪港旅客人次為3,400萬，僅及2018年6,515萬人次的52%；當中50%屬不過夜旅客，雖然不過夜旅客比例較2018年的55%略減5%，但整體人均消費卻降至1,300元，較2018年的2,200元，大減逾40%。至於過夜旅客方面，去年平均逗留時間3.6晚，較2018年的3.1晚長，但其人均消費僅較2018年略增300至6,900元。過夜旅客的訪港主要目的是度假，但佔比卻由2018年的61%，大減至去年的53%；而探訪親友的佔比，則由2018年的17%，急升至去年的26%。

報告又指，去年訪港的內地旅客有2,680萬人次，佔整體訪港旅客的78.8%，繼續成為本港最大客源市場，惟相比2018年全年有5,100萬名內地旅客訪港，訪港人次銳減近半。人均消費方面，不過夜內地旅客有1,440萬人次，佔整體內地旅客約53%，其人均消費約1,400元，較2018年的2,400元少近42%；過夜內地旅客的人均消費則為6,500元，較2018年的7,000元少近10%。

過夜客人均購物花費 減逾千元 此外，去年內地過夜旅客平均逗留3.5夜，較2018年的3夜略升。然而，他們在購物上的花費佔比降至49%（3,185元），遠少於2018年的61%（4,270元），而酒店及餐飲消費各佔22%（1,430元）及20%（1,300元），較2018年的15%（1,050元）及13%（910元）上升，反映內地旅客消費取向有所轉變。

至於過夜內地旅客的訪港主要目的，與2018年一致，但當中的佔比卻略有變動。例如，排首位的度假，由2018年的佔60%，降至去年的52%；探訪親友則由20%大增至去年的29%；而商務原因亦由2018年的10%略減至8%。尖沙咀、太平山頂及迪士尼樂園，繼續成為內地旅客最常遊覽的地方。

疫情前後本港旅遊市場表現