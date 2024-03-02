建築公司馮祥記破產 職員求助工會

【本報訊】有40多年歷史的本地老牌建築公司馮祥記破產，昨日已開始債權人自動清盤程序。該公司大批員工昨早才知悉事件，紛向工會求助。昨午有數十名員工出席了清盤相關的會議。據員工透露，公司昨早發出通告，指資金周轉出了問題，不得不作出清盤的痛苦決定，並按清盤程序遣散僱員。

即日遣散 3‧26開股東會議 有員工表示，昨早收到公司通告，指因資金周轉不靈而啟動清盤程序。即日起所有員工被遣散，臨時清盤人會負責處理公司的資產、債務和其他相關事務，包括安排兩輪專門會議。按照馮祥記清盤通知，該公司定於本月26日舉行股東會議，翌日舉行債權人會議。

香港建造業總工會指出，涉事公司的大判屬下有不少工種，包括機械、油漆、竹棚等員工亦透過工會索償欠薪、代通知金及遣散費，該會將密切留意事態發展。本報昨日到馮祥記建築的辦事處，只見門外貼有清盤通告，同一辦事處所在的位置，張貼了另外兩間公司的清盤通知。

勞工處表示十分關注事件，已即時與臨時清盤人聯絡，跟進有關情況。如公司因清盤未能償還欠薪或其他僱傭款項，勞工處會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。