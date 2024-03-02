一月零售銷貨價值365億 按年微升

【本報訊】政府統計處昨日發表最新零售業銷貨額數字，2024年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為365億元，較2023年同月上升0.9%；去年12月零售業總銷貨價值的修訂估計亦較2022年同月上升7.8%。港府表示，零售業總銷貨價值升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致，認為待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據並與其他相關因素一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

按零售類別劃分，比較今年1月與去年同期，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%。其次為其他未分類消費品上升7.4%；服裝升5.2%；藥物及化妝品飆25.2%；汽車及汽車零件增23.7%；家具及固定裝置上升20.5%；書報、文具及禮品升27.8%；以及眼鏡店微升0.7%。

超市貨品燃料衣物下跌 另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草下跌8.0%；電器及其他未分類耐用消費品大跌26.2%；百貨公司貨品降9.2%；燃料跌14.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌8.2%；以及中藥減20.1%。今年1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.5%，該月零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月下跌20.9%，去年12月零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌29.5%。

統計處表示，這些變動或會受農曆新年時間不同所影響。由於今年農曆新年在上月10日，但上年則在1月22日，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位，因此今年1月份數字與去年同期數字的按年比較可能會受到某程度的影響。