西九圖賣地救亡 港府冷待方案

現金流明年中「乾塘」 稱不能無了期觀望 西九文化區管理局赤字連年，現金流至明年年中便會「乾塘」，該局半年前雖已向政府提交新財政方案欲拆彈，但未獲回覆。管理局董事局近日再劃「死線」，管理局的財政狀況不可能一直拖至明年中，今年6月須決定解決方案，他們不希望申請破產或「攤大手板」向政府要撥款，計劃運用手上的土地資源，或會出售一部分，最壞打算則是繼續借錢。對於管理局談及的「撲水方案」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，西九管理局尋求不同方法解決問題是負責任的做法，政府仍在研究西九出售土地的處理方法，有結論會盡快通知該局。

解決方案 今年6月「死線」 西九管理局董事局表示，政府亦了解西九的資金鏈到明年中便會斷裂，局方已將改善財政的具體方案交予政府，對方亦已委任了獨立財政顧問進行審視，目前仍在等候回應。董事局坦言，該局不可能等到明年中沒有錢才慢慢思考去向，預料要在今年6月便作出決定，該局已拚命節省開支，或能爭取多一至兩個月的時間，但實際幫助仍不大。

董事局表示，理解政府同樣面對連續兩年過千億財赤的壓力，故不一定能夠再撥款予西九營運，希望西九能自行解決問題。惟西九管理局手上唯一的資源僅餘土地，或會賣出一部分，同時管理局亦會考慮以其他方式妥善利用手上的資源。

樂觀兩年後賣地 市況上揚 對於西九財困、或需賣地撲水一事，坊間有不少討論，當中包括現時市況低迷時，西九管理局若要在短時間內賣地，恐會「推冧市」，董事局直斥此說法無知，強調西九並不着急賣地，而是考慮各種可行方案，即使是賣地，最快亦要到2026/27年才會沽售，若屆時本港樓價仍似如現時般低迷，質疑豈非真的「香港死啦！」董事局有信心屆時本港市況會穩步上揚。