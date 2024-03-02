東呼即應：YouTube狂吹淫亂之風 東方5度檢舉促勿再縱容

東呼即應轟淫審評級鬆 再揪5片性器官大放送 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，大量裸露或性器官大特寫的影片長揭長有，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段令人咋舌的影片，昨日第5度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。當局執法不嚴再度引起各界關注，市民不滿淫片輕易過到審查，又指影響孩子成長，有青少年工作者認為心智未成熟者看到未經審裁或超越尺度影片或會影響判斷，甚至有樣學樣。教育界認為應加重罰則，嚴懲發布不雅及淫褻物品訊息或售賣刊物者。

YouTube淫片氾濫無王管，東方早於2022年4月19日去信政府部門，檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權，之後在去年12月21日、今年2月7日和23日先後檢舉，近日東方在YouTube再發現5段影片，均有女子胸部及陰部等性器官任睇，不少為大特寫，甚至有對着鏡頭自摸的淫穢動作。第1段影片是陰唇整形術及陰道緊實手術的過程，一名女子在手術床上打開大腿，鏡頭大特寫其陰部，整形醫生用手不斷拉扯其外陰，在陰唇位置先後打了3針及清潔陰部，全程無打格。

第2段影片是音樂影片，一名身材豐滿的女子赤條條在開揚無簾的單位內不斷扭動臀部，又不時跪在梳化翹起臀部向後展示陰部，更自行搓揉胸部、自拍臀部及撫摸陰部，動作極為淫穢。單位內一名身穿背心裙的性感女子亦在場搔首弄姿，其後亦脫清光一同扭臀及自摸，兩名男子用枕頭拍打裸女臀部，4人又大玩枕頭戰。

心智未成熟 少年有樣學樣 第3條片是拍攝一名女子在草原上赤身露體奔跑，又在一堆木頭上爬來爬去，期間打開大腿展示陰部。而第4段片是女模特兒在古宅內拍攝裸照的過程，一絲不掛在鏡頭前擺出誘人動作，多名男攝影師不斷為她拍攝。至於第5條片是裸體瑜伽，片中赤裸女子在鏡頭前示範不同的瑜伽動作，更不時張開大腿做出高難度動作，胸部及陰部均無打格，清晰可見。

香港遊樂場協會註冊社工伍啟匡指出，以東九龍區青少年犯罪情況為例，與性罪行相關佔整體12%，年紀介乎11至18歲，大部分都是男生，涉案者最多的是15歲。心智未成熟者看到未經審裁或者超越尺度的影片，的確會影響他們的判斷，令他們有樣學樣，將事情合理化。他相信YouTube一定有不小影響，始終都是免費平台，也是一個常用搜索影片的軟件。

稱可判監靠嚇 僅罰款了事 香港教育政策關注社主席張民炳稱，實際上發布不雅物品最高刑罰是一年監禁及罰款100萬元，淫褻物品更是3年監禁及罰款300萬元，現時往往判刑時判得過輕，很少監禁，可能罰幾千元或幾萬元。為了讓青少年不要墮入色情陷阱而做錯事，他認為這些不雅及淫褻物品，觸犯發布這些訊息或售賣刊物其他電子產品予青少年，若果罰則加重至貼近最高刑罰，會有一定阻嚇作用。

東方去信警務處要求跟進。 第3段：裸女戶外攀爬 市民鬧爆 第1段：陰部整形特寫 第4段：女子裸體拍照 東呼即應爆料熱線 第2段：裸女淫穢自摸 第5段：裸女瑜伽示範 東網版面新設計一撳即睇