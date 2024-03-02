屯門醫院 4手術室消防花灑喉漏水

【本報訊】屯門醫院在2月18日和22日，先後於手術室擴建大樓9樓一間手術室和6樓另一間尚未投入服務的手術室，各發現有一節裝設在假天花的消防花灑金屬喉管漏水。

去年12月曾檢查 未見異常 醫院工程人員仔細檢查後發現有關金屬喉管出現小孔，已即時搶修。醫管局亦已委託獨立專家調查事件成因。

發言人表示非常重視事件，已安排工程人員檢視同一大樓內其餘手術室的同類型金屬喉管，在另外兩間尚未投入服務的手術室內各發現一節類似金屬喉管出現有小孔漏水的情況。醫院手術室擴建大樓共有22間手術室，而其他手術室暫未有發現類似情況。最近一次就消防系統進行的周年檢查於去年12月完成，當時未有發現異常狀況。

醫管局總辦事處收到醫院發現有關情況的匯報後，已隨即委託獨立專家再次檢視有關金屬喉管。獨立專家初步檢測後，發現小孔出現在金屬喉管製造時焊接的位置上，正調查同一批次金屬喉管是否出現同樣情況，並會在稍後提交正式報告。

醫院的手術服務暫時沒有受到影響。如有需要，院方會靈活調動手術室，致力確保服務不受影響。