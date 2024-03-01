淫審評級如虛設 性器任睇拒下架

世風日下，道德淪亡。本港青少年性罪案激增，同網絡色情資訊氾濫成災脫不了干係，美國Google旗下影片分享網站YouTube可謂最大推手。東方傳媒機構多次就YouTube淫片問題致函警務處，以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉和投訴，共舉報10條色情露骨的影片。淫審處昨日公告，將該10條影片一律評為第II類不雅物品，意味仍可公開發布，YouTube大條道理拒絕將淫片下架。

賣弄色情 荼毒青少 該10條影片，前5條包括裸體度假村、女性陰部進行整形手術的特寫、男士脫陰毛、女性裸露胸部及男女「玉帛相見」，以及女性裸露身體被塗上顏料開派對。後5條影片，則包括多名女子在鏡頭前脫衣至全裸，更不時自摸及打開大腿展示陰部；亦有少女赤裸上身穿乳環，特寫乳房並無打格；另有女模特兒在椅子上張開大腿展示陰部、大特寫女性陰部剃毛過程等。不僅裸露程度令人咋舌，亦很明顯是賣弄色情。

YouTube放任淫片在網絡傳播，荼毒青少年，東方連日來作出大篇幅報道，旨在保護青少年心智，為家長發聲，也為社會道德樹立規範。很可惜，淫審處無視淫片對青少年心智和社會道德的影響，繼續包庇YouTube，上述10條影片，竟無一條被評為III級。正如學者指出，影片大模廝樣展露性器官，理應被評為第III類物品，正如大多數三級電影那樣；而YouTube影片的接觸面更廣，淫審處只將這些影片評為II級絕對不妥，反映審裁委員質素良莠不齊，泥沙俱下，亦沒有捍衞青少年免受色情物品荼毒的使命，可謂一語中的。

儘管法例規定，不得向18歲以下人士發布第II類不雅物品；發布時必須符合若干規定，包括以封套把物品密封，並在物品的封面及封底印上警告字句等。惟上述影片在YouTube發布，無法「包膠」，影片本身亦無加入任何警告字眼，即使YouTube要求觀看人士必須年滿18歲，惟只要登入個人帳號，便可暢通無阻觀看影片，證明法例形同虛設。如此淫片，理應被評為第III類物品，嚴禁發布，並要向發布者罰款甚至處以監禁，惟淫審處輕輕放下，顯然沒有把好關。難怪社會一再質疑，港府是否怕了美國，對美企不敢執正來做。

須知道，青少年每日「機不離手」，YouTube淫片如黃河決堤般氾濫，絕對影響他們的心智發展；何況YouTube僅僅要求觀看人士必須年滿18歲，根本無法確保未成年人不能接觸該類影片，擺明敷衍了事。更不必說，過去即使有案例，大都罰款了事，完全無法為社會樹立道德、禮儀及言行標準。淫審處胡亂評級，毫無準則，人員白𢭃人工嘥米飯，究竟有甚麼存在價值？

胡亂評級 包庇美企 實際上，淫審處過去屢次鬧出貽笑國際的醜聞，簡直影衰香港。最經典莫如將「大衞像」及村上春樹小說評為II級不雅，後者更要在書展下架，以及「包膠」才能公開販售，令國際社會嘩然。至於東方飽受該處針對的例子更是不勝枚舉，例如2005年，《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星Kelly Brook的打格性感照片，被評為第II級及罰款；惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，更連送檢也免掉。同一輯照片竟然弄出三重標準，簡直荒天下之大謬。

說到底，香港禮崩樂壞，淫邪之氣充斥，絕對跟港府讓網絡色情資訊放任自流有關，特別是涉及美國科技巨擘，哼也不敢哼半句。單是YouTube將黑暴港獨歌當成國歌置頂，拒絕下架，港府束手無策，擺明被人剃眼眉，便是典型例子。更須指出，本港司法向來自尊自大，動輒以司法獨立為擋箭牌，胡審亂判，偏幫外部勢力，早就不是新聞。淫審處隸屬司法機構，當然也是同一路貨色。這就解釋了，為何YouTube宣淫販賤不受約束，正義傳媒反而屢遭針對。

公眾眼睛是雪亮的。東方將淫片問題昭告天下，YouTube的肆無忌憚、淫審處的胡作非為盡露人前，擺事實講道理，是非黑白分明，贏得社會各界支持。正是「萬民有口終會說，莫謂淫手能遮天」！YouTube敗綱亂紀，淫審處助紂為虐，香港人絕對不會允許！