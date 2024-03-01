自成一家：互相對罵 各取所需

上世紀三、四十年代，投機騙子紛紛湧到上海搵食，令上海成為知名的冒險家樂園。豐子愷憶述過一個故事。當年上海有兩家專賣梨膏的店舖，貼鄰而居，店名都叫「天曉得」。原來這兩家店是兩兄弟所開，二人在父親死後爭奪這家老店，打官司不果，便相約到城隍廟發誓：「誰說謊誰是烏龜！是真是假天曉得！」於是各開一家同名的店舖，裏面各掛一幅烏龜。

這件事傳開後，很快就遠近聞名，各地都來批發這梨膏，外地人到上海也一定要買兩瓶梨膏回去，兩人的生意愈做愈大。豐子愷由此得出一個結論：兄弟二人表面是仇敵，但實際上非常和睦。他們巧妙地想出這騙局來推銷商品，結果發了大財。

大摩亞洲區前主席羅奇早前提出「香港玩完」，引發香港社會熱議，不到半個月內竟有逾100篇報道和評論，這裏還不計網媒。依我來看，這件事就是以上故事的翻版。羅奇和香港建制派陣營固然不是騙子，但實質上雙方都在這場筆戰中獲利。

羅奇在大摩退休後就到大學任教，並且在媒體撰文評論環球經濟。或許是身份變了，需要多點曝光，近年羅奇經常語出驚人，例如4年前預測美元崩潰，結果這個預測全錯。這次他拋出「香港玩完」論，符合其語不驚人死不休的風格，但成功觸發香港政界猛烈反擊，變相幫他免費宣傳。

其實，羅奇的觀點並不客觀，香港建制派找人投稿西媒反駁即可，如今捨難求易只打本地輿論戰，宛如高射炮打蚊子，既浪費精力又沒效果。問題是，一些建制派人士在反中亂港者全部出局後，過去數年基本上無事可做，難得羅奇出來做炮灰，自然有如鯊魚見到目標，紛紛狙擊以刷存在感。這就是我說的互相對罵，各取所需。