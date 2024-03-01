冰鑑春秋：馬克龍戳穿國王的新衣

法國總統馬克龍在總統府舉行一場有20多國參與的烏克蘭會議時，忽然慷慨激昂地表示，法國全力支持烏克蘭，甚至不排除在必要時派遣軍隊到烏克蘭直接參戰！這一下馬上刺激了北約，讓北約諸國展現罕見的團結氛圍。

德國總理紹爾茨立即表示，歐洲各國和北約盟國不會派地面部隊和任何軍人到烏克蘭；波蘭與捷克也說，會持續援助烏國，但沒有派兵參戰的打算。西班牙與匈牙利都表態不同意派兵，剛加入北約的瑞典斬釘截鐵地說，這完全不可能發生。斯洛伐克總理對會議的肅殺氣氛感到失望，揚言絕對不會同意出兵。北約秘書長斯托爾滕貝格也對媒體說明，北約完全沒有派遣戰鬥部隊到烏國的計劃。

至於美國，白宮國家安全會議發言人沃森說：「拜登總統的立場一向很清楚：美國不會派部隊至烏克蘭作戰。」她說，拜登相信「通向勝利之路」是國會通過援助，「讓烏克蘭部隊有所需的武器和彈藥自我保衞」，以抵抗俄羅斯的侵略。

有媒體用「慘遭打臉」來形容北約各國對馬克龍倡議的反應，但實際上真正慘遭打臉的不是馬克龍，卻是澤連斯基！馬克龍這一招實際上是以進為退，他明知北約不可能出兵，對烏國的援助也面臨枯竭，只是大家表面上必須假裝自己對支持烏克蘭義無反顧。他索性戳穿北約的國王新衣，明白告訴烏克蘭，不是我不想幫你，而是大家都不想幫，澤連斯基你就好自為之吧。事實是歐洲對烏克蘭戰爭早已意興闌珊，而美國最新民調也顯示，高達七成美國民眾希望趕快結束這場戰爭，在在都表明西方世界無力也不願繼續援助烏克蘭。對澤連斯基來說，如果不抓緊機會趕快與俄羅斯進行談判，情勢對烏國恐怕只會愈來愈不樂觀。