橫眉冷看：是時候解除市場束縛

香港特區最新的財政預算案，落實全面「撤辣」，取消自2010年起推行的壓抑樓市措施，很多人不禁會問，本地樓價能重拾升軌嗎？

想知道樓價會否回升，首先要明白今番的跌浪是因何而起。很多人可能含糊籠統地認為，近年港樓跌價，是受中美兩國貿易戰、新冠疫情以至推出《港區國安法》所影響。其實未必如是，我們看看時序便知，中美貿易戰是2018年開始的，新冠疫情2020年2月在香港爆發，《港區國安法》則是在同年的6月推出。假知上述3支利箭，當真能射傷香港樓市，按理最遲到2020年6月，本地樓價應已掉頭向下。

事實上卻不然，2020年6月之後，樓價非但並無回落，反倒是輾轉上升，一直到2021年第3季才見頂。你知道樓價最後反升為跌，是何原因嗎？答案在於利率。2021年年中以後，全球利率趨升，美國更領在前頭，港元與美元掛鈎，美息帶動港息上調，大大打擊市民入市買樓的意願，樓價才出現跌勢。目前的價格跟最高峰相比，回落了約20%，這個跌幅也不是香港獨有，據說美國三藩市以至南韓的首爾，樓價下調的幅度也跟香港相近。

香港樓市下跌的最大元兇，是在於利率，而不在於其他，故特區政府全面「撤辣」，當然是對刺激樓市幫助不大，但畢竟此舉仍屬正確。一個正常的市場，政府干預應愈少愈好，當年的樓市「辣招」，是在非常時期推行的非常手段，至於成效如何，筆者向來存疑。上述措施是在第3任行政長官在職期間接連推出，偏生這段時期，香港的樓價最瘋，升幅也是歷任特首之最。如今樓市既已回復正常，當政者應再無藉口作干預，因此是時候讓市場解除束縛了。