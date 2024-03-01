值640萬瀕危乾魚翅 駛澳門內河船走私

藉凌晨航運繁忙博大霧 未有人被捕 走私集團為逃避偵查，把瀕危乾魚翅壓縮包裝，並以螞蟻搬家方式運離香港。本周二凌晨，海關人員突擊搜查一艘開往澳門的內河船，在一個貨櫃內檢獲超過1,200公斤、市值逾600萬元的受管制瀕危乾魚翅。海關指出，該批乾魚翅擺放在貨櫃較深處，並且混雜於已報關的一般貨物中，企圖以魚目混珠方式走私前往內地。案件仍在調查，暫未有人被捕。

香港海關人員早前接報，指一艘前往澳門的內河船進行走私活動，遂於本周二凌晨派出區域巡邏船到香港西北面水域監控及追蹤該艘內河船。當時正值航運繁忙時間，不少貨船在附近航道行駛，加上夜深兼大霧增加監控難度。至凌晨零時10分，關員在屯門對開海域截查該艘內河船，船上有6名內地船員及載有大量貨櫃。經過核實載貨艙單資料後，人員對一個載有電子產品、乾海味及家庭用品的貨櫃起疑，遂押解該艘內河船到屯門內河碼頭作查驗。

置貨櫃深處 報關貨物掩飾 關員在該個貨櫃內，檢獲重約1,285公斤、市值約640萬元的懷疑受管制乾魚翅，該批魚翅混雜於其他已報關的貨物之中，並擺放在貨櫃較深位置，相信目的是逃避海關檢查及增加檢查難度。由於該批乾魚翅疑屬瀕危物種，船員亦未能提供相關許可證，海關遂作進一步調查。

經過漁護署人員核實，該批受管制魚翅屬於《保護瀕危動植物物種條例》附錄二列明的瀕危物種，由於未有人能夠向海關出示相關許可證，將循走私瀕危物種方向調查，案件仍在調查，暫未有人被捕，不排除該批乾魚翅最終會運到內地。

海關留意到走私分子不斷轉變走私模式，以今次為例，乾魚翅的包裝與過往不同，走私分子把魚翅加以壓縮，再包於膠紙內及放入紙箱，扮作一般貨物，企圖魚目混珠逃避查驗。而貨櫃內僅有中間位置擺放魚翅，相信是不法分子欲以螞蟻搬家方式分批出口乾魚翅。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在未取得所需許可證的情況下進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。