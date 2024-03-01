男子涉海路販毒 揭洗黑錢1600萬

【本報訊】香港海關於去年年中偵破一宗海路販毒案，一名36歲本地男子被捕。人員隨即展開財富調查，經深入調查及資金流向分析後，懷疑該名涉案男子利用名下銀行戶口處理犯罪得益，進行清洗黑錢活動。調查顯示，在2022年2月至2023年6月期間，該名男子在多間本地銀行開設個人戶口，與逾5,000名交易對象進行超過1.1萬次交易，其中有戶口曾於一日內進行188次交易。在約一年半時間內進行清洗犯罪得益，涉款逾1,600萬元。

據悉，涉案男子的戶口呈現「快進快出」形態，長期保持低結餘，來源不明的金額多為1,000元以下的細金額。當入帳款項達到一定金額後，會以較大的金額轉帳至第三方的個人戶口。海關指，把存款「化整為零」及「積少成多」的方式轉走資金，相信企圖逃避銀行對大額交易的監管，令可疑交易避免曝光。被捕男子報稱任職貨車司機，月入約5萬元，沒有持有物業，其銀行戶口交易與個人財務背景極不相符。

海關於本周三拘捕該名男子，並搜查其位於柴灣的住所，以及旺角及土瓜灣由被捕男子出任董事的公司。該名被捕男子獲准保釋候查。案件仍在查，不排除更多人被捕。