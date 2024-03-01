大坑西新邨屆遷出期限 老店告別倍感嘆

石硤尾的大坑西新邨曲終人散，昨日（2月29日）是邨內一眾商戶遷出的最後限期。本報記者昨日探訪兩間扎根邨內數十年的老店，店主紛紛對遷舖表示依依不捨，屹立邨內21年的琴行，更開放店內牆壁予學生街坊一同塗鴉，留下滿牆回憶；而經營了43年的眼鏡店亦已拆下霓虹燈招牌，幸得保育團體願意出手保存，老闆希望日後在新店，可再掛上特色霓虹燈招牌，延續回憶。

大坑西新邨外圍有數間在騎樓底的老店，記者現場所見昨日已有數間拉閘閉門，不再營業。「鄰里琴行」昨午3時交回鎖匙予業主，店主林小姐準時出現在店門外，並趁交匙前數小時與舊生在店內留下最後倩影。臨別依依，林回想起店舖是母親在2003年沙士時開業，經營初期不免徬徨，後來在母親過世後她倉卒接手，如今終到落幕的一天，林小姐亦忍不住哽咽，坦言店舖對她意義重大。

舊生返琴行牆上書回憶 林小姐又指，近日她讓一眾學生在琴行牆上塗鴉，很多小朋友發揮創意畫上得意圖案，而自上周開始，更陸續有約20多個舊生回來探望，並在牆上寫下真摯留言，祝福之餘亦留下回憶。林小姐表示，雖然對大坑西新邨重建感到無奈，但如今也在附近找到新舖位，部分學生也轉為家中私人教授，故已漸漸適應新環境的轉變。

而以往有搶眼招牌的「大昌眼鏡中心」，店舖昨日作出最後衝刺，搬走店內的大型家具等，門外貼上「搬遷大減價」字眼，駐足近半個世紀的老店閉幕令人不勝唏噓。

店主李先生笑指很開心其霓虹燈招牌，可以由保育團體接手，期望日後可再次展出。近日他亦終於找到新舖位，位置在大坑西新邨旁的南山邨，地點就腳，相信可方便一眾老街坊熟客繼續前來光顧，預計今年4月中再開業。

至於會否再掛上霓虹燈招牌，李笑言希望「再整番」，但因新舖沒有那麼大的招牌位，或會「變細啲」，但盡量保留招牌原汁原味的特色。記者梁皓芊