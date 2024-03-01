輾斃友人 貨車司機判囚 死者家屬索償

【本報訊】貨車司機於2021年與朋友在上水燒烤飲酒後，疑不顧友人勸阻堅持駕車離開，結果卻撞死追前勸阻的年輕友人。在事隔近3年後，死者家屬前日入稟高院，向肇事貨車司機索償，但未有透露具體索償金額。

死者圖阻被告酒駕 原告是死者曾德清（譯音）的遺產管理人李家霜（譯音），被告羅兆堅。入稟狀指，被告於2021年3月28日，在上水文錦渡一貨倉落貨區疏忽駕駛汽車，導致死者意外身亡。原告現要求被告就事件作出賠償，並需支付相關利息與訟費。

據早前報道指，案發前一晚，被告與十多名朋友在上水文錦渡紅橋新村一貨倉車場燒烤。被告期間喝醉且情緒激動。翌日凌晨，被告突然表示要駕車離去，席上多名朋友均勸被告不要駕車，惟不獲理會。當時27歲的死者追前，並拉開被告的車門圖勸阻被告，被告仍不理會，更開車倒後至撞到欄杆，再驅車向前離去。死者最終遭該車輾過兩次，送院搶救後不治。被告朋友事後曾致電被告，着他自首，他一度拒絕。

被告及後自首，經呼氣測試，發現其血液的酒精含量超標。被告於前年在區院承認危險駕駛導致他人死亡等共3罪，被判囚22個月及停牌5年。律政司去年向上訴庭申請覆核刑期，獲改判監禁3年。案件編號：HCPI 38/2024